0
0
0
НОВОСТИ

Против обязательных QR-кодов по-прежнему выступает КПРФ

22:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция КПРФ остается неизменной, по мнению коммунистов, введение обязательных QR-кодов может ограничить права и свободы граждан. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, комментируя внесенные в Госдуму правительством РФ законопроекты.

"У нас позиция в принципе не меняется. Мы, когда еще только появилась такая информация, говорили о том, что такие ограничительные меры, с нашей точки зрения, нарушают Конституцию и разделяют людей, что запрещено федеральным законодательством", - сказал он.

Депутат добавил, что внесенные правительством в Госдуму законопроекты будут обсуждаться во вторник на заседании фракции, после чего будет высказана окончательная точка зрения. "Но пока считаем, что та линия, о которой мы говорили - о том, что введение QR-кодов ограничит права и свободы граждан и мы выступаем против - это пока есть", - добавил он. По мнению Афонина, правильнее было бы активнее вести разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации от коронавируса, а не "решать проблему принуждением"

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:10 12.11.2021
Более 85% канадцев старше 12 лет прошли полный курс вакцинации от COVID-19
0
114
21:50 12.11.2021
Если Польша закроет границы с Белоруссией, Минск ответит адекватным образом - глава МИД
0
143
21:40 12.11.2021
Непривитые граждане без противопоказаний с февраля не смогут посещать общественные места
0
161
20:20 12.11.2021
Целесообразность мер в проектах о QR-кодах обсудят в парламенте
0
217
19:25 12.11.2021
Семи руководителям Сбера присвоены звания вице-президентов
0
347
19:20 12.11.2021
Экс-министру Украины предъявлено обвинение в содействие терроризму
0
377
19:10 12.11.2021
Почти на 30% сократилось число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге
0
361
18:15 12.11.2021
Посол Белоруссии во Франции освобожден от должности указом Лукашенко
0
474
17:40 12.11.2021
При ревакцинации "Спутником лайт" сертификат активируется в день прививки - Минздрав РФ
0
318
17:12 12.11.2021
Рост ВВП России по итогам года составит до 4,7% - Путин
0
328

Возврат к списку