Против обязательных QR-кодов по-прежнему выступает КПРФ

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция КПРФ остается неизменной, по мнению коммунистов, введение обязательных QR-кодов может ограничить права и свободы граждан. Об этом сообщил ТАСС в пятницу первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, комментируя внесенные в Госдуму правительством РФ законопроекты.



"У нас позиция в принципе не меняется. Мы, когда еще только появилась такая информация, говорили о том, что такие ограничительные меры, с нашей точки зрения, нарушают Конституцию и разделяют людей, что запрещено федеральным законодательством", - сказал он.



Депутат добавил, что внесенные правительством в Госдуму законопроекты будут обсуждаться во вторник на заседании фракции, после чего будет высказана окончательная точка зрения. "Но пока считаем, что та линия, о которой мы говорили - о том, что введение QR-кодов ограничит права и свободы граждан и мы выступаем против - это пока есть", - добавил он. По мнению Афонина, правильнее было бы активнее вести разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации от коронавируса, а не "решать проблему принуждением"



