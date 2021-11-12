Против обязательных QR-кодов по-прежнему выступает КПРФ
22:20 12.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"У нас позиция в принципе не меняется. Мы, когда еще только появилась такая информация, говорили о том, что такие ограничительные меры, с нашей точки зрения, нарушают Конституцию и разделяют людей, что запрещено федеральным законодательством", - сказал он.
Депутат добавил, что внесенные правительством в Госдуму законопроекты будут обсуждаться во вторник на заседании фракции, после чего будет высказана окончательная точка зрения. "Но пока считаем, что та линия, о которой мы говорили - о том, что введение QR-кодов ограничит права и свободы граждан и мы выступаем против - это пока есть", - добавил он. По мнению Афонина, правильнее было бы активнее вести разъяснительную работу среди населения о необходимости вакцинации от коронавируса, а не "решать проблему принуждением"
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