Польша рассматривает возможность закрыть границу с Белоруссией для пассажирских поездов

12:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши рассматривают возможность закрытия на польско-белорусской границе других пограничных переходов и железнодорожного движения. Об этом заявил в субботу в утренней программе радиостанции Эр-эм-эф (RMF) глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

По его словам, у Польши есть еще много вариантов воздействия на белорусскую сторону, которую Варшава считает организатором миграционного кризиса на границе. «Они [белорусская сторона] прекрасно знают, что мы можем вот-вот закрыть новые переходы, в том числе железнодорожное движение», — сказал министр. «Белоруссия — важное транзитное государство», — напомнил он, подчеркнув, что Польша знает, насколько этот маршрут важен, в частности, для транспортировки товаров из Китая.