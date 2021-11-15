Прокуратура Польши обвинила двух граждан РФ в пособничестве нелегальной миграции
12:32 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура Польши предъявила двум гражданам РФ обвинения в организации нелегальной перевозки выходцев из Ближнего Востока через Польшу в ФРГ. Об этом говорится в сообщении ведомства, размещенном в понедельник на его сайте.
"Прокурор Шленского отделения Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Катовице выдвинул еще одно обвинительное заключение в отношении деятельности международной организованной преступной группы, организующей незаконное пересечение границы для граждан из стран Ближнего Востока. Ответчиками являются двое граждан Российской Федерации и один гражданин Украины", - указано в сообщении.
Как информировала прокуратура, "двое организаторов чеченской национальности нелегально проживали в Польше". "Третий сообщник, который является организатором процедуры, все еще находится в розыске с европейским ордером на арест", - отмечается в сообщении.
Прокуратура обвиняет их в "организации за вознаграждение незаконной перевозки лиц, прибывающих из стран Ближнего Востока, в ФРГ, в том числе через территорию Польши". Обвиняемым грозит до 8 лет лишения свободы.
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