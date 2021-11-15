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Сбившую троих детей на переходе в Москве девушку приговорили к 5 годам колонии-поселения

21:20 15.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Солнцевский суд Москвы приговорил к 5 годам колонии-поселения Валерию Башкирову по делу о ДТП на переходе в Москве, в результате которого пострадал один ребенок и еще двое детей погибли. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Москвы.

"С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев", - сказали в ведомстве.

В ходе прений сторон гособвинение попросило суд приговорить Башкирову к 6 годам колонии общего режима.

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