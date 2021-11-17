Конгресс World Athletics продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики
17:40 17.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Голосование прошло в среду.
За продление отстранения выступили 126 делегатов, представляющих национальные федерации, против проголосовали 18 членов конгресса. 34 делегата воздержались от голосования.
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