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Женщину, сбившую насмерть 4 человек, арестовали по решению суда в Ставрополе

20:10 18.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Георгиевский городской суд арестовал на два месяца женщину, которая подозревается в наезде на четырех пешеходов, пытавшихся помочь участникам другого ДТП, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

В понедельник четыре человека погибли в результате двух ДТП на одном участке дороги в Георгиевском городском округе, еще трое были ранены. Пешеходы пытались помочь водителю MAN, который съехал с дороги и перевернулся. При переходе через дорогу их насмерть сбила Mazda.

"Прокурором было дано заключение о необходимости избрать в отношении последней меру пресечения в виде заключения под стражей. Суд с позицией прокуратуры согласился, виновница заключена под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в результате ДТП были госпитализированы два человека. Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц). Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле в межрайонной прокуратуре.

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