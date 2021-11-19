Ежедневно от COVID-19 прививаются десятки тысяч человек - Собянин

21:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 150 тысяч человек еженедельно записываются на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Москве, интерес к прививкам не ослабевает. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

«Интерес к ней (к вакцинации от COVID-19 — прим. ТАСС) не ослабевает. Достаточно много граждан записываются, где-то за неделю порядка 150 тысяч — это хороший темп. Ежедневно прививаются десятки тысяч [человек]», — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

Он также отметил, что тем, кто прошел вакцинацию более 6 месяцев назад, следует повторно сделать прививку. «Мы видим, как падают титры, защищенность уменьшается. Поэтому очень важно, чтобы защититься, сделать ревакцинацию», — добавил он.