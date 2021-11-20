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Проверка QR-кодов пассажиров в Татарстане в час пик будет происходить на остановках

16:10 20.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники автотранспортных предприятий Татарстана будут проверять QR-коды пассажиров на остановках и при входе в общественный транспорт. Сотрудники будут носить специальные опознавательные жилеты, сообщил ТАСС председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

"Как будет проходить проверка? QR-коды будут проверять кондукторы в автобусах. Также QR-коды будут проверять при входе в автобус. На 65 остановках Казани в часы пик на помощь кондукторам придут сотрудники автотранспортных предприятий и контрольно-ревизионная служба комитета по транспорту Казани", - сообщил Темляков.

По его словам, QR-коды будут проверять и на остановках. Пока пассажир ждет автобус к нему может подойти сотрудник автотранспортного предприятия в специальном опознавательном жилете и попросить на проверку QR-код. "После проверки сотрудник предприятия сообщит кондуктору автобуса, что QR-код у пассажира есть", - сказал Темляков.

Он сообщил, что в автотранспортные предприятия Казани поступило оборудование для проверки QR-кодов. Оно было передано перевозчикам во временное пользование по решению правительства Татарстана. "Сейчас в автотранспортных предприятиях идет подготовка: на все телефоны устанавливают приложения по проверки QR-кодов, сим-карты, заряжаются аккумуляторы, оборудование проходит тестирование", - сообщил председатель ассоциации.

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