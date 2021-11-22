В США автомобиль наехал на участников рождественского парада, есть жертвы
09:05 22.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Полиция американского города Уокешо (штат Висконсин) подтвердила наличие жертв в результате наезда автомобиля на участников рождественского парада. Соответствующее заявление сделал в воскресенье начальник полицейского управления города Дэн Томпсон на пресс-конференции, трансляцию которой вели американские телеканалы.
"Автомобиль сбил более 20 человек, среди которых были дети", - указал шеф полицейского управления. "В результате инцидента есть жертвы", - заявил он, подчеркнув, что правоохранители пока не готовы раскрыть информацию о точном числе погибших. По словам Томпсона, полицейским удалось задержать "человека, представляющего интерес для следствия".
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