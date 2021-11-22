Лукашенко заявил, что его не волнует, считают ли его на Западе легитимным

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его не волнует вопрос, считают ли его на Западе легитимным, указав на то, что его избрал белорусский народ.

"А чего это вас волнует? Господин президент в Беларуси - он же господин Лукашенко. Послушайте, мне наплевать на то, что в Евросоюзе вы думаете о президенте Беларуси, - заявил президент в интервью британской компании Би-би-си, фрагмент которого в понедельник опубликовало агентство БелТА. - Меня избирал не Евросоюз. Вы меня не признаете четверть века, меня избирает белорусский народ". По словам Лукашенко, ему важно, как его воспринимает его народ.

Лукашенко, отвечая на вопрос, как во время состоявшихся недавно телефонных разговоров к главе белорусского государства обращалась и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, порекомендовал обратиться к стенограмме. "Что касается, как она ко мне обращалась, я, конечно, могу вам это сказать, вас это не устроит. Возьмите стенограмму у немцев и посмотрите, как ко мне обращалась. Исключительно "господин президент". А я к ней обращался "госпожа канцлер", - заметил Лукашенко.

Он провел параллели с событиями во время прошлых президентских выборов в США. "Вы лучше разберитесь, как вы будете с [Джо] Байденом общаться. Он для вас легитимен или нет? С моей точки зрения, не легитимен. Вы видели, что происходило на выборах, - отметил Лукашенко. - Даже вы, Би- би-си, Си-эн-эн, вы показывали, что там творилось: по почте голосовали, в мусорку складывали, в мусорный ящик, в контейнеры эти бюллетени и так далее, творились чудеса". Президент пояснил, что он проводит параллели, чтобы поняли - ему " глубоко наплевать на то, что о нем "думают в Англии или в США, или в Евросоюзе".