Россию и Саудовскую Аравию заподозрили в создании искусственного дефицита на рынке нефти и газа
10:20 25.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Россию и Саудовскую Аравию обвинили в создании «искусственного дефицита» на рынке нефти и газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бирола.
На этом фоне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на встрече с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель в Берлине он поднимет вопрос о газопроводе «Северный поток-2» в свете ценовых манипуляций на газовом рынке, ответственность за которые он возложил на «Газпром». Эхо Москвы
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