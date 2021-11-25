Премьер Белоруссии заявил, что против его страны развязана полномасштабная гибридная война

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад развязал против Белоруссии полномасштабную гибридную войну, используя экономические санкции и провоцируя миграционные проблемы. Об этом заявил в четверг премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на заседании Совета глав правительств государств - членов ШОС в режиме видеоконференции.

"Сегодня против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война по всем направлениям. Западными странами введены четыре пакета санкций, в том числе экономического характера, обсуждаются и дальнейшие ограничения, поводом для которых на этот раз стал спровоцированный самим же Евросоюзом миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС", - отметил Головченко, его слова приводит БелТА.