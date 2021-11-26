В Бельгии обнаружен новый штамм коронавируса - министр
20:30 26.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В Бельгии зарегистрирован один случай заражения этим штаммом, - заявил министр. - Это человек, вернувшийся из-за границы, он не был вакцинирован и 22 ноября прошел тест, который дал положительный результат на [новый] штамм". Как подчеркнул Ванденбрук, у него пока нет медицинских подтверждений того, что новый вариант опаснее штамма "дельта".
Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно местной радиостанции Эс-эй-би-си, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день наибольшее число людей, имеющих в крови этот вариант коронавируса, находятся в ЮАР. Их насчитывается 77. Исследования штамма пока находятся на ранних стадиях. Согласно предварительным выводам ученых, указанный штамм способен заражать людей, прошедших полный курс вакцинации. Однако пока это только предположение.
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