В Сербии благоустроили памятник генералу Врангелю

16:45 Источник: НГ-Online

Памятник генералу Врангелю в Сербии

пользуется большой популярностью

среди туристов из России / Фото из

личного архива Виктора Василевского

Власти сербского города Сремски Карловцы завершили работы по благоустройству памятника одному из лидеров русского Белого движения генералу Петру Врангелю. Памятник работы петербургского скульптора Василия Азмеши был установлен в 2007 году с согласия властей и общественности города, в котором Петр Врангель жил после эмиграции из России, сумев оставить о себе добрую память среди горожан.

«В течение двух недель прилегающая к памятнику территория была приведена в порядок, оформлены новые клумбы с цветами, обновлен бордюрный камень, очищены скамейки, восстановлено освещение», - рассказал «НГ» руководитель волгоградского фонда социальных проектов «Наследие», глава областного отделения Изборского клуба Виктор Василевский, побывавший в Сремских Карловцах вместе с вице-президентом Ассамблеи (регионального парламента) Воеводины Дамиром Зобеницей. По словам Василевского, «российская делегация предложила помощь в проведении работ по благоустройству территории памятника генералу Врангелю, однако сербская сторона пообещала решить все вопросы самостоятельно, и в кратчайшие сроки это обещание было выполнено».

Фото из личного архива Виктора Василевского



Виктор Василевский отметил, что в ходе встреч в Сремских Карловцах при поддержке Дамира Зобеницы были достигнуты договоренности не только о совместных проектах по сохранению объектов русского присутствия в Сербии, связанных с белой эмиграцией. «После Второй мировой войны в городе Нови Сад был поставлен памятник солдатам Красной Армии, освобождавшим Югославию. Однако позже, из-за конфликта Иосипа Броз Тито с руководством СССР этот памятник был снесен. Мы договорились с сербскими друзьями о восстановлении монумента советским воинам-освободителям совместными усилиями волгоградцев и новисадцев», - сказал Виктор Василевский.

Андрей Серенко