В Сербии благоустроили памятник генералу Врангелю
16:45 27.11.2021 Источник: НГ-Online
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Памятник генералу Врангелю в Сербии
пользуется большой популярностью
среди туристов из России / Фото из
личного архива Виктора Василевского
«В течение двух недель прилегающая к памятнику территория была приведена в порядок, оформлены новые клумбы с цветами, обновлен бордюрный камень, очищены скамейки, восстановлено освещение», - рассказал «НГ» руководитель волгоградского фонда социальных проектов «Наследие», глава областного отделения Изборского клуба Виктор Василевский, побывавший в Сремских Карловцах вместе с вице-президентом Ассамблеи (регионального парламента) Воеводины Дамиром Зобеницей. По словам Василевского, «российская делегация предложила помощь в проведении работ по благоустройству территории памятника генералу Врангелю, однако сербская сторона пообещала решить все вопросы самостоятельно, и в кратчайшие сроки это обещание было выполнено».
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Фото из личного архива Виктора Василевского
Андрей Серенко
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