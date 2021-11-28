По мнению ФРГ санкции в отношении "Северного потока - 2" ослабят доверие к правительству США

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Германии призывает американский Конгресс не вводить санкции против "Северного потока - 2" в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к США. Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в Вашингтоне направило законодателям. В воскресенье его опубликовал портал "Аксиос".



В документе утверждается, что Берлин "полон решимости успешно реализовать" достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью "укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях". По мнению германской стороны, "санкции США в отношении "Северного потока - 2" подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении [от 21 июля], ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины".



"Мы обеспокоены тем, что активизация односторонних действий со стороны американского Конгресса подорвет совместные усилия [США и Германии] и серьезно ослабит трансатлантическое единство в отношении России", - говорится в документе. По мнению Берлина, выполнение достигнутых в июле договоренностей "является лучшим способом защиты интересов Украины" и "гарантирует, что Россия не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия". Германское правительство также подчеркивает, что "Северный поток - 2" в настоящее время не представляет угрозы для Украины до тех пор, пока обеспечивается разумный транзит газа".



Кроме того, говорится в документе, "рост цен на энергоносители является глобальным явлением и не может быть обусловлен исключительно Россией". "В настоящее время Россия выполняет все обязательства по поставкам, включая соглашение с Украиной о транзите газа, но она могла бы сделать больше. Недавние заявления Путина об увеличении поставок в европейские газовые хранилища - это шаг в правильном направлении", - отмечают авторы заявления.



