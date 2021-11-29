Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", - говорится в списке поручений.