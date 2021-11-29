0
0
119
НОВОСТИ

Путин рекомендовал губернаторам лично контролировать наращивание темпов вакцинации

11:20 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин вновь рекомендовал властям регионов лично контролировать введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса и наращивание темпов вакцинации. Об этом сообщается на сайте Кремля, где опубликован перечень поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 10 ноября.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации с учетом ранее данных поручений взять под личный контроль своевременное введение и соблюдение ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), а также наращивание темпов вакцинации населения против данной инфекции", - говорится в списке поручений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:05 29.11.2021
Саакашвили на суде заявил, что не признает грузинское правосудие
0
35
12:03 29.11.2021
Новикомбанк стабильно входит в топ-20 самых прибыльных банков России
0
25
12:00 29.11.2021
В России выявили 33 860 новых заразившихся коронавирусом за сутки
0
45
11:32 29.11.2021
Инфляция повысится на 0,1-0,2 п. п. из-за ответственности бизнеса за упаковку - Абрамченко
0
109
11:05 29.11.2021
Россия обеспечена нефтью на 30 лет, газом - на 50 лет - Новак
0
157
11:00 29.11.2021
Трое детей погибли при столкновении снегоуборочного поезда и легковушки на Алтае
0
153
10:32 29.11.2021
Китайские инвесторы через суд взыщут с Украины $4,5 млрд из-за "Мотор Сич"
0
199
10:20 29.11.2021
В Кемеровской области ввели режим ЧС
0
216
10:05 29.11.2021
Существует повышенный риск повторного заражения новым штаммом коронавируса уже переболевших ковидом - ВОЗ
0
245
10:00 29.11.2021
Сербия сэкономила около 1 млрд евро благодаря цене на газ, установленной Россией - Вучич
0
236

Возврат к списку