Саакашвили на суде заявил, что не признает грузинское правосудие

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в понедельник впервые после своего ареста присутствует на судебном процессе, заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Трансляцию из зала суда посредством мобильного телефона ведет адвокат экс-президента Шота Тутберидзе.

"Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", - сказал Саакашвили, обращаясь к коллегии судей.