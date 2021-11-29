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НОВОСТИ

Саакашвили на суде заявил, что не признает грузинское правосудие

12:05 29.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в понедельник впервые после своего ареста присутствует на судебном процессе, заявил, что не признает обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Трансляцию из зала суда посредством мобильного телефона ведет адвокат экс-президента Шота Тутберидзе.

"Я не признаю обвинение прокуратуры и грузинское правосудие. Я не для того тут нахожусь, чтобы быть частью уже заранее написанной комедии", - сказал Саакашвили, обращаясь к коллегии судей.

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