Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки

18:00

Первый опытный образец нового сверхзвукового учебно-тренировочного самолета собственной разработки был передан в понедельник тайваньским ВВС. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Самолет AJT (Эй-джей-ти, Advanced jet trainer) был создан аэрокосмической корпорацией AIDC ("Ханьсян") в рамках проекта модернизации военно-воздушных сил. Это расценивается как важный шаг на пути возрождения тайваньского авиастроения, которое в последние три десятка лет находилось в состоянии стагнации.