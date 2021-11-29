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НОВОСТИ

Воздушные силы на Тайване получили первый учебно-боевой самолет собственной разработки

18:00 29.11.2021

Первый опытный образец нового сверхзвукового учебно-тренировочного самолета собственной разработки был передан в понедельник тайваньским ВВС. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова.

Самолет AJT (Эй-джей-ти, Advanced jet trainer) был создан аэрокосмической корпорацией AIDC ("Ханьсян") в рамках проекта модернизации военно-воздушных сил. Это расценивается как важный шаг на пути возрождения тайваньского авиастроения, которое в последние три десятка лет находилось в состоянии стагнации.

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