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В Австрии за отказ от COVID-вакцинации введут штраф

11:32 30.11.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Австрии введут штраф за отказ от COVID-вакцинации. Размер взыскания составит 3,6 тысячи евро (304 135 рублей).

За отказ оплатить штраф гражданина отправят в тюрьму на четыре месяца, пишет издание Die Presse со ссылкой на законопроект, который разрабатывает правительство. Его действие не будет распространяться на людей, для которых существует риск для жизни и здоровья из-за прививки, а также на беременных и подростков до 12 лет.

Документ будет рассмотрен обеими палатами парламента 6 декабря. Ранее власти Австрии на фоне роста заболеваемости коронавирусом анонсировали обязательную вакцинацию, которая начнётся с февраля 2022 года.  Говорит Москва

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