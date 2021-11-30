США давит на ЕС в вопросе Украины - СВР
12:05 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты давят на европейских союзников в сдерживании России. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой", - говорится в сообщении. Так, по данным спецслужбы, эмиссары Вашингтона и Лондона пытались посеять панику, "продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину и последующей российской оккупацией украинской территории".
"Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. <...> В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера", - отметили в СВР.
НОВОСТИ
- 12:32 30.11.2021
- В Приамурье впервые посчитают амурских тигров
- 12:20 30.11.2021
- В Москве выявили 2 788 заразившихся коронавирусом за сутки - оперштаб
- 12:00 30.11.2021
- В России выявили 32 648 новых случаев коронавирусом за сутки
- 11:32 30.11.2021
- В Австрии за отказ от COVID-вакцинации введут штраф
- 11:20 30.11.2021
- В приморском Артеме медведь напал на женщину
- 11:05 30.11.2021
- Глава МИД Тувалу ответил отрицающим глобальное потепление стоя в воде
- 11:00 30.11.2021
- В 2026-2030 годах в РФ ожидается падение спроса на ипотеку - Центробанк
- 10:57 30.11.2021
- Все самое актуальное о дизайне: стартовала регистрация на SberDesign Conf
- 10:32 30.11.2021
- Исследования проб воздуха из "Листвяжной" подтвердили, что в шахте произошел взрыв - МЧС
- 10:20 30.11.2021
- Более половины россиян хотели бы увеличения зарплаты минимум на 20% - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать