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США давит на ЕС в вопросе Украины - СВР

12:05 30.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты давят на европейских союзников в сдерживании России. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"По полученным данным, в западном дипломатическом корпусе на Украине отмечают возросшую активность США с целью заручиться поддержкой европейских союзников в сдерживании России. Причем тональность такого диалога становится все более жесткой", - говорится в сообщении. Так, по данным спецслужбы, эмиссары Вашингтона и Лондона пытались посеять панику, "продолжая манипулировать ложными сведениями о приближающемся полномасштабном вторжении России на Украину и последующей российской оккупацией украинской территории".

"Дипкорпус стран ЕС пребывает в замешательстве. <...> В Европе на сегодняшний день не усматривают перспектив превращения Украины в цивилизованного предсказуемого партнера", - отметили в СВР.

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