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Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад

14:08 30.11.2021

Сбер улучшил условия по СберВкладу и СберВкладу Прайм, повысив по ним ставки с 30 ноября. Ставка по СберВкладу с учётом капитализации процентов увеличена до 7,01%, для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%.

Вклады открываются на срок от одного месяца до одного года включительно, период можно выбрать с точностью до дня, минимальная сумма вклада составляет 100 000 рублей, максимальная - без ограничений. Пополнить счет в СберБанк Онлайн можно на неограниченную сумму, снятие средств возможно только в сумме начисленных процентов. Вклады удобнее всего открыть в онлайн версии и мобильном приложении СберБанк Онлайн, также вклад можно оформить в отделениях банка.

Подробности на сайте банка.

Кроме того, с 30 ноября банком запущен новый промовклад «Активный возраст», который будет действовать до 31 января 2022 года.

Вклад «Активный возраст» оформляется только в офисах банка, он доступен женщинам в возрасте от 55 лет и старше и мужчинам от 60 лет. Ставка — 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада — от 10 000 до 500 000 рублей.

«В предновогодний период мы традиционно повышаем ставки по вкладам, так что сейчас это лучший способ позаботиться о надёжном сохранении своих средств на самых выгодных условиях. Нововведение этого года заключается в том, что максимальная ставка доступна владельцам годовой подписки СберПрайм+. Это ещё одно преимущество подписки, которая позволяет экономить существенные деньги при использовании различных сервисов Сбера», — рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

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