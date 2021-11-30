Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус сокращается с 72 до 48 часов

18:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Роспотребнадзор из-за особенностей штамма «омикрон» решил сократить срок действия ПЦР-тестов на коронавирус с 72 до 48 часов. Об этом сообщила во вторник глава ведомства Анна Попова.

«С учетом особенностей нового штамма „омикрон“, его повышенной заразности и потенциальной способности вызывать гораздо более быстрый ответ организма нами принято решение ограничить срок действия ПЦР-теста не 72 часами, а 48», — сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с новой инфекцией.