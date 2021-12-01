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Путин проведет ежегодную пресс-конференцию в очном формате 23 декабря

14:00 01.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ежегодная большая пресс- конференция президента РФ Владимира Путина пройдет 23 декабря в очном формате, сообщил журналистам пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря. Это будет очная пресс-конференция. Президент придет к журналистам. Журналисты будут свободно задавать в обычном, как это всегда бывает, режиме вопросы главе государства", - рассказал Песков.

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