Бастрыкин возбудил в отношении депутата Госдумы Рашкина дело о незаконной охоте
10:05 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - сказала она.
25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами на охоте убил лося. Как уточнила Петренко, депутат не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
По ее словам, убив дикое животное, Рашкин спрятал карабин и вместе с другим участником охоты разделал лося, используя для этого ножи и топор. "Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада Ларгус", а затем покинули место охоты", - сказала Петренко. Позже автомобиль задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, который и выявил факт незаконной добычи дикого животного.
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