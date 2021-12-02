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Бастрыкин возбудил в отношении депутата Госдумы Рашкина дело о незаконной охоте

10:05 02.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело о незаконной охоте в отношении депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина. Об этом журналистам сообщила в четверг официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Председателем Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота")", - сказала она.

25 ноября Госдума дала согласие на лишение Рашкина депутатской неприкосновенности и возбуждение в отношении него уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие установило, что в ночь на 29 октября на территории охотничьего хозяйства "Лебедка" в Саратовской области Рашкин, вооружившись принадлежащим ему карабином, вместе с иными лицами на охоте убил лося. Как уточнила Петренко, депутат не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

По ее словам, убив дикое животное, Рашкин спрятал карабин и вместе с другим участником охоты разделал лося, используя для этого ножи и топор. "Части разделанной туши они поместили в багажное отделение и салон автомашины "Лада Ларгус", а затем покинули место охоты", - сказала Петренко. Позже автомобиль задержал сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области, который и выявил факт незаконной добычи дикого животного.

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