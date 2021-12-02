Около 45 млн человек могут столкнуться с голодом в 2022 году - ООН
16:32 02.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
ООН: столкнуться с голодом в мире могут около 45 млн человек. Речь идёт о населении 43 стран, говорится в глобальном обзоре на 2022 год, представленном управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.
Для помощи наиболее нуждающемуся населению планеты потребуется 41 млн долларов.
Глобальный обзор на будущий год включает 37 планов реагирования для 63 стран — в частности, для Афганистана, Колумбии, Ливии и Украины. Говорит Москва
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