0
0
0
НОВОСТИ

Около 45 млн человек могут столкнуться с голодом в 2022 году - ООН

16:32 02.12.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

ООН: столкнуться с голодом в мире могут около 45 млн человек. Речь идёт о населении 43 стран, говорится в глобальном обзоре на 2022 год, представленном управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Для помощи наиболее нуждающемуся населению планеты потребуется 41 млн долларов.

Глобальный обзор на будущий год включает 37 планов реагирования для 63 стран — в частности, для Афганистана, Колумбии, Ливии и Украины.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 02.12.2021
В Минске обвинили Польшу и Литву в нарушении международного права в ситуации с мигрантами
0
98
16:00 02.12.2021
Россия ввела 14-дневный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран
0
106
15:32 02.12.2021
На ежегодную пресс-конференцию Путина будут приглашены СМИ, имеющие статус иноагента
0
153
15:12 02.12.2021
Человек с коронавирусом в некоторых случаях может быть заразным более 100 дней - Попова
0
168
15:00 02.12.2021
РФ вольна размещать на своей территории те объекты, которые считает нужным - Кремль
0
228
14:32 02.12.2021
Москва рассматривает заявление Зеленского о Крыме как прямую угрозу РФ - Песков
0
277
14:12 02.12.2021
Артиллерийские подразделения Украины провели учения возле границы с Крымом
0
258
14:00 02.12.2021
Соболь заменили условное наказание на реальное по делу о проникновении в квартиру
0
267
13:50 02.12.2021
Теперь легендарная песня «Трава у дома» зазвучала в исполнении хора РТУ МИРЭА
0
309
13:32 02.12.2021
Экс-канцлер Австрии Курц решил полностью уйти из национальной политики - СМИ
0
294

Возврат к списку