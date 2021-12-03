18:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин вызван на допрос в Следственный комитет по делу о нарушении правил охоты в качестве подозреваемого. Об этом ТАСС рассказал его однопартиец Сергей Обухов.

«Рашкина вызвали на допрос в Следственный комитет как подозреваемого. Пока неясно, когда пройдет допрос. Это согласовывается», — сказал он.