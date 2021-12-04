На фоне появления "омикрона" лидеры РФ и ЮАР решили объединить усилия в борьбе с пандемией

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамапосой объединение усилий в борьбе с пандемией, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.



"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон", - отмечается в сообщении.



Кроме того, лидеры РФ и ЮАР обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.



На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.



