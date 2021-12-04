На фоне появления "омикрона" лидеры РФ и ЮАР решили объединить усилия в борьбе с пандемией
14:20 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового штамма "омикрон", - отмечается в сообщении.
Кроме того, лидеры РФ и ЮАР обсудили взаимодействие в рамках БРИКС и вопросы торгово-экономического сотрудничества.
На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность", поскольку может сказаться на эффективности вакцин. Согласно предварительным данным, штамм обладает повышенной способностью к распространению.
НОВОСТИ
- 14:30 04.12.2021
- Из-за цифрового саммита ООН в городе Катовице Польша ввела режим киберугрозы
- 13:30 04.12.2021
- В правительство скоро будет внесен проект закона о Российском Красном Кресте - Мурашко
- 13:20 04.12.2021
- В украинских регионах нехватка кадровых полицейских доходит до 30% - глава МВД
- 12:30 04.12.2021
- В случае обострения ситуации на границе, США окажут помощь Украине - Квин
- 12:20 04.12.2021
- В РФ коэффициент распространения COVID-19 увеличился до 0,99
- 11:20 04.12.2021
- Третий день подряд в Крыму обновляется суточный минимум заражений COVID-19
- 11:10 04.12.2021
- За общефедеральный локдаун выступают более половины жителей ФРГ - опрос
- 10:20 04.12.2021
- НАТО не стремится к агрессии против России - Блинкен
- 10:10 04.12.2021
- После публикации о спецоперации в Египте во Франции начато уголовное расследование - АФП
- 09:40 04.12.2021
- Новый порядок взаимодействия ГИБДД и автошкол вступит в силу с 1 марта 2022 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать