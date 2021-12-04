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При утечке кислорода на предприятии в Усть-Илимске умерли двое из пяти пострадавших

19:30 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое пострадавших 24 ноября при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном предприятии группы "Илим" в городе Усть-Илимске Иркутской области умерли в больнице, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Двое из пяти пострадавших умерли в больнице", - сообщил источник.

Днем 24 ноября на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы. Предприятие работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет. Причины случившегося устанавливает специально созданная комиссия.

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