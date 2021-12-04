При утечке кислорода на предприятии в Усть-Илимске умерли двое из пяти пострадавших
19:30 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Двое из пяти пострадавших умерли в больнице", - сообщил источник.
Днем 24 ноября на промплощадке филиала группы "Илим" в Усть-Илимске при проведении испытаний трубопровода после ремонтных работ произошла утечка кислорода с дальнейшим воспламенением. Пострадали пять человек, с ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы. Предприятие работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет. Причины случившегося устанавливает специально созданная комиссия.
НОВОСТИ
- 20:45 04.12.2021
- Десять армянских военнопленных вернулись из Азербайджана домой - агентство
- 20:35 04.12.2021
- Переговоры с Ираном в Вене разочаровали РФ, Китай и США - Госдеп
- 19:15 04.12.2021
- Во вторник Байден и Путин проведут звонок по видеосвязи - агентство
- 18:55 04.12.2021
- Сбер разместил свой логотип на крупнейшем в мире колесе обозрения в Дубае
- 18:10 04.12.2021
- В приобретении турецких беспилотников заинтересован ряд стран ЕС и НАТО - МИД Турции
- 17:30 04.12.2021
- Экс-премьер Литвы считает, что целью его страны является победа революции в Белоруссии
- 17:20 04.12.2021
- При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
- 16:50 04.12.2021
- Визит понтифика в Грецию назвали признаком его интереса к региону Средиземноморья
- 16:45 04.12.2021
- В Саксонии к дому министра здравоохранения пришли противники карантина с факелами
- 16:25 04.12.2021
- Герман Греф: Образование должно обеспечить подготовку «гибкого» человека
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать