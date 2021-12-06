Первые кадры саммита Путина и Байдена планируется показать, но не в прямом эфире - Песков
14:32 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря не будет транслироваться, планируется показать первые кадры со встречи, которая пройдет в видеоформате, а затем общение лидеров будет закрытым. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме", - сказал представитель Кремля.
Отвечая на вопрос, в какое время ожидается начало переговоров, Песков сказал: "В районе шести вечера [мск]". "Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени", - отметил пресс-секретарь президента РФ.
Он также прокомментировал вопрос об участии делегаций в саммите. "Мы имеем в виду, что это будет разговор непосредственно двух президентов, я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом", - заметил Песков. Он добавил, что Путин перед каждыми серьезными переговорами "проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств". "Все, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений, они постоянно на связи с президентом России", - заключил представитель Кремля.
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