Первые кадры саммита Путина и Байдена планируется показать, но не в прямом эфире - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря не будет транслироваться, планируется показать первые кадры со встречи, которая пройдет в видеоформате, а затем общение лидеров будет закрытым. Об этом сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Никакого прямого эфира не будет. Мы покажем, я думаю, первые кадры общения обязательно. Разумеется, это будут только первые кадры, все общение будет производиться в закрытом режиме", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, в какое время ожидается начало переговоров, Песков сказал: "В районе шести вечера [мск]". "Мы полагаем, что это будет достаточно обстоятельная и продолжительная видеоконференция, это будет конференция по защищенной видеосвязи. Думаем, что она будет продолжительной по времени", - отметил пресс-секретарь президента РФ.

Он также прокомментировал вопрос об участии делегаций в саммите. "Мы имеем в виду, что это будет разговор непосредственно двух президентов, я не могу сказать, кто будет рядом с президентом Байденом", - заметил Песков. Он добавил, что Путин перед каждыми серьезными переговорами "проводит общение с профильными министрами, руководителями ведомств". "Все, что называется, фигуранты наших двусторонних отношений, они постоянно на связи с президентом России", - заключил представитель Кремля.