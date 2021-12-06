Сбербанк увеличил сумму ипотечного кредита до 100 млн рублей

19:08

Теперь для улучшения жилищных условий заемщики смогут получать до 100 млн рублей, ранее максимальная сумма ипотечного кредита, на которую они могли рассчитывать составляла 60 млн рублей.

Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка, комментируя нововведение, подчеркнул: «Мы продолжаем наращивать темпы развития и улучшать условия наших ипотечных программ. Ранее Сбербанк уже расширял возможности для получения льготной ипотеки, так же увеличив максимальную стоимость кредита и снизив размер первоначального взноса до 15%. Текущие изменения позволят клиентам быстрее принимать решение о приобретении комфортного жилья».

Так, по его словам, всего в 2021 году с января по ноябрь Сбером выдано свыше 964 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 2,6 триллиона рублей.

Подать заявку на ипотеку возможно через сервис Домклик.