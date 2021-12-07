Путин не планирует предлагать Байдену присоединиться к "нормандской четверке" - Песков
11:00 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин на переговорах по видеосвязи во вторник не планирует предлагать президенту США Джо Байдену присоединиться к "нормандской четверке" (Германия, Россия, Украина, Франция). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
"Вряд ли он [Байден] получит от президента Путина такое предложение. Это самодостаточный формат", - сказал представитель Кремля.
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