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Зоозащитники в Шотландии требуют дать политическое убежище двум пандам

13:20 07.12.2021 Источник: Газета.Ru

Зоозащитники из Шотландии призвали власти страны дать политическое убежище двум пандам, живущим в зоопарке. Люди переживают, что животных убьют, если они вернутся обратно в Китай, сообщает Mirror.

Панды Ян Гуан и Тянь Тиан оказались в зоопарке Эдинбурга в 2011 году, куда приехали из Китая. Власти Шотландии заключили с китайской стороной договор аренды на 10 лет, выплачивая за животных £600 тысяч в год. Однако панды не могут размножаться в Эдинбургском зоопарке, что вызвало опасения среди активистов, что они будут сочтены «бесполезными».

Теперь активисты во главе с Джоном Робинсом из благотворительной организации Animai Concern переживают, что панд отправят обратно, где их могут убить.

«Они представляют реальную ценность для китайцев только как племенная пара», — заяви Робинсон.

Но, по мнению мужчины, есть возможность защитить животных от такой участи.

«Возможно, единственное разумное решение для правительства Шотландии — предоставить им [пандам] политическое убежище», — выступил с инициативой Джон.

Представители зоологического сообщества Шотландии рассказали, что находятся в тесном контакте с китайскими коллегами и обсудили, что будет с пандами.

«Мы надеемся, что мы продлим договор аренды. Будем держать общественность в курсе», — говорится в заявлении.  Газета.Ru

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