0
0
71
НОВОСТИ

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ОИ в Пекине

13:05 08.12.2021 Источник: Эхо Москвы

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту США предстоящих Зимних олимпийских игр в Пекине. Китай обвиняют в нарушении прав человека.

Дипломатический бойкот не подразумевает запрета на участие спортсменов в Олимпийских играх. Своих официальных представителей в Пекин отказалась направлять и Новая Зеландия, однако она объяснила это решение пандемией коронавируса.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 08.12.2021
В Индии разбился вертолет, перевозивший начальника Штаба обороны страны - СМИ
0
31
13:00 08.12.2021
Устроивший стрельбу в МФЦ в Москве имел при себе множество патронов и более 2 млн рублей - источник
0
80
12:32 08.12.2021
Социал-демократ Олаф Шольц избран новым канцлером Германии
0
125
12:20 08.12.2021
В Москве выявили 3 004 заразившихся коронавирусом за сутки
0
134
12:05 08.12.2021
В России ограничили доступ к ресурсу Tor Project
0
150
12:00 08.12.2021
В России выявили 30 752 заразившихся коронавирусом за сутки
0
159
11:32 08.12.2021
Яркая вспышка над Сочи стала результатом входа в атмосферу болида - ученый
0
190
11:20 08.12.2021
Тело нелегального мигранта нашли на польской стороне границы
0
205
11:05 08.12.2021
Верховный суд РФ отправил на пересмотр в апелляцию дело националистов Тихонова и Хасис
0
210
11:00 08.12.2021
"Союз" с космонавтом-спецкором и двумя японскими туристами выведен на орбиту
0
206

Возврат к списку