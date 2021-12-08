Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ОИ в Пекине
13:05 08.12.2021 Источник: Эхо Москвы
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту США предстоящих Зимних олимпийских игр в Пекине. Китай обвиняют в нарушении прав человека.
Дипломатический бойкот не подразумевает запрета на участие спортсменов в Олимпийских играх. Своих официальных представителей в Пекин отказалась направлять и Новая Зеландия, однако она объяснила это решение пандемией коронавируса. Эхо Москвы
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