Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ОИ в Пекине

13:05 Источник: Эхо Москвы

Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту США предстоящих Зимних олимпийских игр в Пекине. Китай обвиняют в нарушении прав человека.

Дипломатический бойкот не подразумевает запрета на участие спортсменов в Олимпийских играх. Своих официальных представителей в Пекин отказалась направлять и Новая Зеландия, однако она объяснила это решение пандемией коронавируса. Эхо Москвы