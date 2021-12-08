В МЭР ожидают рост инфляции по итогам года сверх прогноза
19:30 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития РФ ожидает роста инфляции выше прогнозного диапазона ЦБ в 7,4-7,9% по итогам 2021 года, сообщил журналистам глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что текущий показатель годовой инфляции в 8,4% является пиковым.
"По оценкам этого года, в общем, понятно, у нас сейчас год к году 8,4%. Безусловно, тут есть некий пик, потому что она [инфляция] "соскочила" с 8,1% до 8,4%. У нас в принципе достаточно сильный рост был уже и в прошлом году - это как бы нам в базе "встанет". В то же время понятно, что она [инфляция], по оценкам, будет вокруг диапазона "8% плюс" по итогам этого года. <…> В этом году итоги будут выше тех оценок, которые и мы, и Центральный банк делали", - сказал Решетников.
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