Зеленский рассказал о "великолепных новостях из Лондона"
20:30 08.12.2021 Источник: Интерфакс
Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.
"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины", - написал Зеленский в твиттере в среду.
"Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", - отметил президент Украины.
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