Зеленский рассказал о "великолепных новостях из Лондона"

20:30 Источник: Интерфакс

Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов на поддержку Украины, которые пойдут на инвестиции, торговлю и безопасность, сообщил глава украинского государства Владимир Зеленский.

"Великолепные новости из Лондона: Великобритания дополнительно выделит 1 млрд фунтов стерлингов в поддержку Украины", - написал Зеленский в твиттере в среду.

"Это новые инвестиции, торговля, безопасность. По итогам моих переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном в прошлом году размер общей британской поддержки увеличится до 3,5 млрд фунтов", - отметил президент Украины.