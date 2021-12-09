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Большинство россиян надеются на повышение зарплаты в 2022 году - опрос

13:00 09.12.2021 Источник: Интерфакс

Больше половины россиян (55%) ожидают, что в будущем году им повысят зарплату, среди сограждан с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей на это рассчитывают 60% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

На вопрос об ожиданиях на будущий год, допускающий не более трёх вариантов ответа, каждый третий (33%) указал прежде всего на стабильность. 26% сограждан в первую очередь отмечают карьерный рост, каждый шестой (16%) - улучшение условий труда, 15% опрошенных в качестве наивысшего приоритета обозначили премии и бонусы.

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