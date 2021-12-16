Россиян ожидают погодные аномалии в ближайшие дни - Гидрометцентр

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Температура ниже нормы на 12-16 градусов прогнозируется на севере Западной и Средней Сибири, Урала европейской части России, Красноярского края с субботы-понедельника. На юге европейской части страны, Западной Сибири, Красноярского края, Хакасии, напротив, будет аномально тепло в этот период, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная с субботы очень холодная погода будет на севере Западной и Средней Сибири. Аномалии составят минус 12-15 градусов. К понедельнику это похолодание распространится на весь север европейской территории России, север Урала, на север и центр Красноярского края. Там аномалия будет минус 12-16 градуса", - сообщил он.

По словам Вильфанда, южную часть России, наоборот, ожидает температура выше нормы на 7-10 градусов в этот период.

"Юг европейской части России, Западной Сибири, юг Красноярского края, Хакасия, Якутская область, Забайкальский край, Тыва, Бурятия - тут температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Будет очень резкое различие между севером и югом", - отметил метеоролог.