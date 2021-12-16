Россиян ожидают погодные аномалии в ближайшие дни - Гидрометцентр
09:20 16.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температура ниже нормы на 12-16 градусов прогнозируется на севере Западной и Средней Сибири, Урала европейской части России, Красноярского края с субботы-понедельника. На юге европейской части страны, Западной Сибири, Красноярского края, Хакасии, напротив, будет аномально тепло в этот период, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Начиная с субботы очень холодная погода будет на севере Западной и Средней Сибири. Аномалии составят минус 12-15 градусов. К понедельнику это похолодание распространится на весь север европейской территории России, север Урала, на север и центр Красноярского края. Там аномалия будет минус 12-16 градуса", - сообщил он.
По словам Вильфанда, южную часть России, наоборот, ожидает температура выше нормы на 7-10 градусов в этот период.
"Юг европейской части России, Западной Сибири, юг Красноярского края, Хакасия, Якутская область, Забайкальский край, Тыва, Бурятия - тут температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Будет очень резкое различие между севером и югом", - отметил метеоролог.
НОВОСТИ
- 09:05 16.12.2021
- Лидер блокировавшей в Триполи офис премьера Ливии группировки заявил, что выборов не будет
- 09:00 16.12.2021
- Зеленский попросил помощи ЕС для обновления инфраструктуры на границах
- 08:20 16.12.2021
- На статуе быка на Уолл-стрит в Нью-Йорке неизвестный нарисовал свастику
- 08:10 16.12.2021
- В Новой Зеландии полностью вакцинированы против коронавируса 90% взрослых граждан
- 07:30 16.12.2021
- Введение QR-кодов для посещения общественных мест обсудят в первом чтении
- 07:20 16.12.2021
- В зону у спорных островов Сенкаку вошли четыре корабля КНР - Киодо
- 07:10 16.12.2021
- Статую Марадоны уставили в международном аэропорту Аргентины
- 22:35 15.12.2021
- Зеленский хочет воспользоваться ситуацией с "Северным потоком 2", чтобы встретиться с Путиным
- 21:40 15.12.2021
- Определены даты и сроки сдачи ЕГЭ в 2022 году
- 20:55 15.12.2021
- Обнародованы новые материалы по убийству Джона Кеннеди
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать