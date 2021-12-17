Nord Stream 2 начал заполнение газом второй нитки "Северного потока - 2"

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процедура по заполнению газом второй нитки газопровода "Северный поток - 2" началась 17 декабря. Об этом говорится в сообщении оператора проекта Nord Stream 2.

"Аналогично процедуре, проведенной по первой нитке, вторая нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь необходимого уровня объема и давления", - отмечается в сообщении.

Ранее по второй нитке были успешно завершены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.