Представитель талибов, считает, что США должны активно участвовать в восстановлении экономики Афганистана

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США должны активно участвовать в восстановлении афганской экономики, пострадавшей за последнее время. Такое мнение выразил в субботу на пресс-конференции в Кабуле назначенный захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) на должность замглавы МИД во временном кабмине Шер Мохаммад Аббас Станекзай.



"США должны играть активную роль в афганской экономике, потому что она сильно пострадала за последние 20 лет. У "Исламского эмирата Афганистан" (используемое радикалами название государства - прим. ТАСС) нет политических проблем с Вашингтоном. Согласно [достигнутому в феврале 2020 года] Дохийскому соглашению [между США и талибами], американцы обязались признать будущую исламскую систему в стране и сотрудничать со своими партнерами в восстановлении Афганистана", - указал представитель талибов, выступление которого в прямом эфире транслировал местный телеканал "Толо ньюс".



В то же время Станекзай призвал ООН оказать давление на США с тем, чтобы американские власти как можно скорее разморозили афганские государственные резервы в размере примерно 9,4 млрд долларов.



В пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что американские власти готовы оказывать гуманитарную помощь жителям Афганистана, но требуют от "Талибана" выполнения ряда обязательств, в том числе по борьбе с терроризмом.



