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Вопрос о скифском золоте должен быть решен на государственном уровне - Аксенов

13:55 28.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту РФ с просьбой подключить Генеральную прокуратуру к судебной тяжбе о принадлежности коллекции скифского золота, находящегося в Амстердаме.

В настоящее время в судебном процессе украинскую представлен государство, а крымскую - только местные музеи.

«Я обращался к защите Генпрокуратуры государства, попросил включить представителей этого процесса в процесс <…> в этой части метода формирования. Подготовил и отправил письма в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции в части обоснования позиции, что, на мой взгляд, необходимо по делу быть государством, а не крымские музеи », - сказал Аксенов.

Он отметил, что до конца года надеется еще раз обсудить этот вопрос с главами министерств. «Нам необходимо уравновесить стороны в этом споре», - отметил Аксенов.

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