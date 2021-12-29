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НОВОСТИ

Новый десантный полк усилил военную группировку в Крыму

09:30 29.12.2021 Источник: Интерфакс

Российские военные завершили формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка.

"В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны", - заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков в статье, которая опубликована в газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Об усилении Псковской дивизии ВДВ третьим десантно-штурмовым полком Минобороны РФ сообщало в сентябре.

В ноябре Минобороны РФ заявило, что к началу декабря будет завершено формирование нового полка ВДВ в Крыму. Этот полк вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.


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