Новый десантный полк усилил военную группировку в Крыму
09:30 29.12.2021 Источник: Интерфакс
Российские военные завершили формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка.
"В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны", - заявил командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) России Андрей Сердюков в статье, которая опубликована в газете Минобороны РФ "Красная звезда".
Об усилении Псковской дивизии ВДВ третьим десантно-штурмовым полком Минобороны РФ сообщало в сентябре.
В ноябре Минобороны РФ заявило, что к началу декабря будет завершено формирование нового полка ВДВ в Крыму. Этот полк вошел в состав Новороссийской десантно-штурмовой горной дивизии.
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