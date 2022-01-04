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НОВОСТИ

В 2022 году Россия восстановит добычу нефти на 85% от максимума сокращения

18:45 04.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в 2022 году восстановит объемы добычи нефти на 85% от уровня максимального сокращения в мае — июне 2020 года в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания ОПЕК+, где было принято решение увеличить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.

«Для России это означает, что в феврале мы выйдем примерно на 85% восстановления добычи от того максимального уровня сокращения, которое было в мае и июне 2020 года. То есть мы восстановим 1,7 млн баррелей в сутки», — сказал он.

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