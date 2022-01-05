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Володин пообещал сделать все, чтобы ужесточить законы о педофилии уже в январе

11:50 05.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Об этом в среду в своем телеграм-канале заявил спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.

Политик отметил, что один из задержанных по этому делу оказался педофилом-рецидивистом. "Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе", - написал Володин.

"Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество", - добавил политик.

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