Володин пообещал сделать все, чтобы ужесточить законы о педофилии уже в январе

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Госдумы сделают все для того, чтобы законопроект о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе. Об этом в среду в своем телеграм-канале заявил спикер палаты Вячеслав Володин в связи с убийством пятилетней девочки в Костроме.



Политик отметил, что один из задержанных по этому делу оказался педофилом-рецидивистом. "Сделаем все, чтобы закон о пожизненном заключении педофилов был принят уже в январе", - написал Володин.



"Максимально жесткие меры против тех, кто был ранее судим за насилие над детьми, поддерживает общество", - добавил политик.



