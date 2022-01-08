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НОВОСТИ

НАТО хочет свести переговоры с Россией только к Украине - NYT

09:00 08.01.2022 Источник: Интерфакс

В НАТО скептически настроены в отношении готовности России к реальным переговорам по деэскалации ситуации в украинском вопросе, пишет The New York Times, комментируя итоги встречи в пятницу глав МИД стран альянса.

"Министры иностранных дел стран НАТО встретились в пятницу, чтобы подготовить ответ на продолжающееся наращивание военной мощи России вблизи Украины на фоне общего скептицизма по поводу готовности Москвы к деэскалации и серьезным переговорам", - говориться в статье издания.

Оно отмечает, что официальные лица в НАТО "не слишком оптимистичны в отношении деэскалации дипломатическими средствами, и считают, что Россия, возможно, просто хочет выиграть время и иметь возможность сказать своим гражданам, что Запад не желал разговаривать, и таким образом найти предлог, чтобы уйти".

Газета пишет, что представители альянса хотят сосредоточить внимание на деятельности России в отношении Украины, "а не отвлекаться на более широкие дебаты о структуре безопасности Европы".

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