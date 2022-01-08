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На Кипре ученые обнаружили «дельтакрон» - гибридный штамм COVID-19

18:00 08.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов «дельта» и «омикрон», был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи дали ему название «дельтакрон», сообщил в субботу журналистам заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, который ранее возглавлял Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения.

По его словам, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 — у обычных жителей.

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