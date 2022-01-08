Несколько тысяч противников ковидных пропусков вышли на протест в Париже

19:50 Источник: Интерфакс

В субботу противники вакцинных пропусков протестовали в Париже и ряде других городов Франции.

Во французской столице несколько тысяч человек приняли участие в манифестации, которая направилась в седьмой округ Парижа к министерству солидарности и здравоохранения. Акция проходила по инициативе лидера националистической и евроскептической партии "Патриоты" Флориана Филиппо, одного из наиболее активно выступающих против вакцинных пропусков французских политиков.

В рядах протестующих, отметил телеканал BFMTV, большинство представляли противники вакцинных пропусков, но были и несогласные с вакцинацией против COVID-19. В целом же участники акции пришли выразить негодование против того, что они называли "пропусками позора", дискриминирующими граждан республики и нарушающими, по мнению манифестантов, их основополагающие права.