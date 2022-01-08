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НОВОСТИ

У США нет планов по сокращению численности своих войск в Европе

20:35 08.01.2022 Источник: Интерфакс

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не рассматривают возможности сокращения численности американских войск в Европе.

"Телеканал NBC сообщает о мерах, которые США рассматривают в преддверии переговоров с Россией. Могу однозначно заявить: мы не рассматриваем сокращение войск в Европе или смену позиции по этому вопросу. Мы также не рассматриваем изменения численности войск в странах Балтии и в Польше", - написал Кирби в Твиттере в субботу.

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