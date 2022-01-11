В США выявлено более 1,13 млн случаев ковида за сутки, это новый мировой рекорд - Reuters

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1,13 млн случаев заражения новым коронавирусом выявлено в США в понедельник, 10 января. По данным агентства Рейтер, это рекордный суточный прирост с начала пандемии среди всех стран мира.

По данным агентства, не все штаты страны успели опубликовать данные по заболеваемости за минувшие сутки, и окончательная цифра, вероятнее всего, будет еще выше. Предыдущий рекорд был зафиксирован 4 января, когда американские медики за сутки выявили свыше 1 млн случаев вызываемого коронавирусом заболевания в условиях распространения штамма "омикрон".