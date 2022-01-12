Установлены размеры маткапитала с 1 февраля, 2022
20:10 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тыс. рублей, на второго ребенка — 693,1 тыс. рублей, если семья не получала материнский капитал на первого ребенка. А размер доплаты при рождении второго ребенка, если семья получала материнский капитал при рождении первого ребенка, составит 168,6 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.
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