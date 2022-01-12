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Грушко рассказал, при каких условиях может быть восстановлено дипломатическое присутствие РФ в НАТО

20:25 12.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не исключает восстановления своей дипмиссии при НАТО, если альянс изменит подходы к усилиям по обеспечению общей безопасности. Об этом заявил в среду заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО.

«Если НАТО развернется, ляжет на курс, который позволит ей встроиться в общеколлективные усилия по построению безопасности, которые не основывались бы на тех принципах, на которых НАТО их пытается выстроить сегодня, я не исключаю, что наше дипломатическое присутствие здесь может быть восстановлено», — сказал замминистра.

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